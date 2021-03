Ospite di Massimo Giletti nella trasmissione "Non è l'Arena" su La7, l'ex portiere di Fiorentina, Milan e Roma e della Nazionale Ricky Albertosi ha denunciato i ritardi della somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 in Toscana per la popolazione over 80. "Ho 82 anni e non ho ancora ricevuto il vaccino. È un anno che non esco di casa, ho paura di morire. Mia figlia avvocato, di 38 anni, è stata vaccinata", ha dichiarato Albertosi.



"Il mio medico di fiducia deve assistere circa 150 persone, partendo da persone di oltre 100 anni e poi andando a ritroso. Di questo passo, io non credo di riuscire a ricevere il vaccino entro la prossima estate. Con le patologie che ho, se prendo il Covid muoio", il grido di allarme dell'ex calciatore.