Un caso che dovrebbero studiare nelle Università: cattedre di Comunicazione aziendale o Marketing. S'intitola “Due centravanti: vendere bene, vendere male”.Serve per segnalare, con esempi tratti dalla realtà, cosa fare e cosa non fare.La Juve (si dice) vorrebbe vendere il primo; l’Inter (lo si comunica ufficialmente a più riprese) vuole vendere il secondo.L’ avvio delle vicende è diverso, ma il fine delle due società sembra lo stesso. Entrambi i giocatori hanno attraversato (e, Icardi, anche provocato) notevoli vicissitudini, che si possono riassumere così: un anno storto.. Lo afferma Marotta e Conte ripete che “non fa parte del progetto, che vuole altri attaccanti”. Viene emarginato e additato come inutile.Ora, la domanda al corso di Marketing è questa: “cosa fare per vendere bene un proprio prodotto?” (scusate la mercificazione delle persone). L’allievo più perspicace - ma non ci vuole molto - risponde: “lo si presenta bene, si tira a lucido, se ne tesse le lodi, se ne comunica la bontà ecc.” E’ esattamente quello che sta facendo la Juve con Higuain, tanto che si comincia a far filtrare la notizia “questo non si vende, ce lo teniamo noi; Sarri lo ha rigenerato”.L’altra domanda è: “, dicendo a tutti che ormai il giocatore non interessa, che è fuori dai programmi, che vuole solo venderlo.Il cliente che dovrebbe comprarlo si fa due domande e una considerazione: perché tanta voglia di venderlo? Quanto può valere ormai il giocatore?Non sappiamo come andrà a finire, ma una cosa, fin da ora possiamo dirla: FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com