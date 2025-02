La Dinamo Zagabria di Cannavaro crolla a Rijeka: i tifosi contestano, un fumogeno sfiora il portiere avversario

Getty Images

Non è passato che un mese dal clamoroso 2-1 di Zagabria che ha sancito la mancata qualificazione diretta del Milan agli ottavi di finale di Champions League, eppure adesso la, il club della capitale croata allenato da Fabio Cannavaro, non se la passa affatto bene.Nel secondo tempo del big match in casa del, già compromesso dal pesante punteggio dicondita dal lancio sul terreno di gioco di fumogeni e seggioliniCome si vede nelle immagini di Mola Italia,, che è stato mancato di pochissimo.

Con questo risultato la Dinamo Zagabria vede scappare il Rijeka in vetta a 45, rimanendo terza a 38 dietro all'Hajduk Spalato dell'altro campione del Mondo 2006 Gennaro Gattuso. Fra i marcatori della serata, per il definitivo 4-0, anche l'ex Cagliari