In Italia chi lo ha ammirato in Serie B non se lo scorda. Con la maglia del Trapani ha fatto sognare una regione intera. Poi, in Serie A, tra Bologna e Verona ha avuto difficoltà nell’esprimersi, ma ora Bruno Petkovic è tornato a fare magie, in Croazia e in Champions, con la maglia della Dinamo Zagabria. Marko Vukelic, vice direttore sportivo del club croato, ne parla entusiasta a calciomercato.com dalla Johan Cruijff Arena, dove si sta svolgendo il WyScout Forum 2019: “E’ il nuovo Zlatan Ibrahimovic! Fisicità e tocco di palla, per quello che fa e per come si muove lo ricorda molto. Siamo felici di averlo con noi, gioca bene sia in campionato che in Champions League. Si è guadagnato la nazionale croata, diventando il centravanti titolare. In Croazia, ora, non c’è attaccante più forte di lui”. Stella nella B italiana, meteora in Serie A, Bruno Petkovic fa impazzire la Dinamo!