Il presidente della Dinamo Zagabria, Vlatka Peras, non nega l'interesse nei confronti di Luka Modric, vicino alla conclusione del suo contratto con il Real Madrid. Queste le parole rilasciate alla piattaforma croata Index:



"È all’ultimo anno di contratto: lo chiamerò quest’inverno, ovviamente. Non posso dire che sia in costante contatto con lui, ma conosco membri della sua famiglia. Per lui avrebbe senso tornare alla Dinamo a fine carriera, perché no? La Dinamo sicuramente farà tutto ciò che è in suo potere per raggiungere questo obiettivo".