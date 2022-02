. L’esatto contrario di Olivier Giroud, che sta facendo dimenticare il grande assente a suon di doppiette, l’ultima ieri sera contro la Lazio, con il decimo gol a San Siro. Mentre Giroud è diventato una piacevole certezza, Ibrahimovic è un nuovo groviglio di dubbi.Nessuno può rispondere, perché le previsioni sul suo prossimo rientro in campo sono appena state smentite.Subito dopo l’ultima uscita del 23 gennaio contro i bianconeri, radio Milanello assicurava che l’infortunio non era preoccupante, garantendo il suo ritorno nel derby, dopo la sosta del campionato. Invece due settimane non sono bastate e oltre a saltare la gara di ieri sera di coppa Italia Ibrahimovic salterà anche quella di domenica contro la Sampdoria. Maldini, però, ha già detto che deciderà Ibrahimovic, che a quanto pare non vuole arrendersi all’evidenza.in campo soltanto tredici volte su trenta gare, nel 1978-‘79 l’anno dello scudetto della stella rossonera. Anche lui, come Ibrahimovic, pagava l’usura dell’età, che allora pesava per tutti più di oggi, perché Rivera poi si ritirò alla fine della stagione quando non aveva ancora compiuto 35 anni, dopo l’ultima tournee di giugno in Argentina.E’ vero che Ibrahimovic è stato determinante, almeno quanto Stefano Pioli, per il rilancio del Milan in generale e per la maturazione dei suoi giovani compagni in particolare.A scanso di equivoci questa non è una critica, ma al contrario un elogio perché significa che Ibrahimovic ha seminato bene nel recente passato, grazie al suo esempio con le parole, anzi con i rimproveri in allenamento e in partita, e con i fatti cioè con il rendimento.Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, il Milan ha battuto 4-2 l’Empoli in trasferta e il migliore in campo è stato l’improvvisato trequartista Kessie, autore di una doppietta seguita dai gol di Florenzi e Theo Hernandez. Poi contro la Roma a San Siro, in un Milan decimato e non soltanto per il Covid, il leader è stato Tonali, mentre i tre gol del successo sono stati firmati da Giroud, Messias e Leao, prima del rigore del 4-1 fallito proprio da Ibrahimovic, appena entrato. Poi è arrivato il 3-0 al Venezia, con il suo ultimo gol in campionato, ma il migliore in campo era stato Theo Hernandez con una doppietta, non Ibrahimovic, relegato al ruolo per lui inedito di comprimario.Ma soprattutto è arrivato il successo in rimonta nel derby, con la doppietta del suo “vice” Giroud, che ieri sera si è ripetuto in coppa Italia contro la Lazio, dimostrando di valere molto di più della metà dell’ingaggio di Ibrahimovic. Per non parlare della crescita di Leao.