IL TABELLINO:

e anche due assist di Cavani, due di Bruno Fernandes e Pogba sempre presente nelle azioni decisive. La Roma è uscita dall’Old Trafford con le ossa rotte, rimediando una sconfitta troppo pesante, una sconfitta storica nel punteggio che trasforma ilPrima di uscire definitivamente dalla gara sul 4-2, la Roma ha perso lasciando uno spazio eccessivo e ingiustificato al contropiede dello United e questo pensiero, se proiettato alla gara di ritorno, toglie quasi tutte delle già pochissime, vaghissime e inconsistenti speranze di rimonta., ma se appena appena si scopre il Manchester sa come colpire. Al di là dello spazio e dell’atteggiamento, si è vista una chiara differenza tecnica fra le due squadre,. Nel conto finale, per alleggerire un pochino la posizione dell’allenatore e della squadra, va inserito l’aspetto-infortuni:- All’Old Trafford era iniziata per la Roma non una partita, ma una vera scalata all’Everest. Due minuti e, al primo scatto è saltato il flessore del francese. Primo cambio,. Quattro minuti dopo,Pogba, Cavani e Bruno Fernandes, tre vecchi protagonisti della Serie A e, come vedremo, protagonisti di questa gara.- Dopo meno di 10 minuti, la semifinale sembrava aver preso una piega netta, ci volevano coraggio, orgoglio e rabbia per rientrare in partita e la Roma, con una bellissima reazione, c’è riuscita in pochi minuti arrivando al pareggio su- Era una serata stranissima per la Roma, forte, solida, cattiva, ma assai poco fortunata per le sostituzioni. Respingendo un tiro di Pogba, nemmeno troppo violento,Altri 7 minuti e la Roma ha ribaltato il risultato con un’azione bella come quella del vantaggio inglese.Poteva essere la svolta, ma sono passati appena 100 secondi e anchee da quel momento, se non avesse fatto sostituzioni nell'intervallo, sarebbero rimasti in campo gli stessi undici.- Il Manchester ha preso subito ad attaccare, ma la Roma si è difesa con ordine e l’unico rischio (grosso, grossissimo) l’ha corso per une all’intervallo la squadra di Fonseca è arrivata senza possibilità di cambi ma con un gol di vantaggio e soprattutto con la forte sensazione che questo Manchester, pur forte, si poteva infilare in contropiede. Sarebbe stata la- Il problema, infatti, è che quello spazio in contropiede è stato sfruttato alla prima occasione dal Manchester, non dalla Roma, che ha lasciato troppo campo fra la linea della difesa e il centrocampo. Come in occasione del primo gol, i protagonisti sono stati ancora i tre ex italiani,Due a due dopo tre minuti della ripresa. Sono seguiti minuti di preoccupazione per la Roma, il Manchester aveva alzato i giri e ora era intorno all’area giallorossa.- Ma come era accaduto nel primo tempo, la Roma si è tirata su e ha costruito una buona occasione conLa partita si è fatta equilibrata, un attacco per parte, con maggiore pressione degli inglesi. Niente, fino a quel momento, faceva intravedere il pericolo non solo di una disfatta, ma nemmeno di una sconfitta. La gara è rimasta in bilico fino al 3-2 degli inglesi di nuovo in vantaggio con- Ora sì che si è fatta difficile per la Roma, incerta nell’atteggiamento: attaccare o difendere il minimo svantaggio? In questo dubbio si è infilato, ma quando la palla era scappata via di 5 o 6 metri. Anche l’azione del rigore era nata con una ripartenza inglese. Contropiede sì, ma per favorire il Manchester. La Roma è crollata nella testa e nelle gambe, era al tappeto e la squadra di Solskjaer non le ha permesso di rialzarsi. Duro, cattivo, determinato,Manchester United-Roma 6-2 (primo tempo 1-2)Reti: 9', 71'rig. Bruno Fernandes, 15' rig. Pellegrini, 34' Dzeko, 48', 64' Cavani, 75' Pogba.Ammoniti Villar, Smalling (R), Pogba (M).MANCHESTER UNITED: de Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (83' Matic); Rashford (76' Greenwood), Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.ROMA: Pau Lopez (28' Mirante); Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout (5' Villar), Spinazzola (37' Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.Arbitro: Carlos del Cerro Grande.