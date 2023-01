Nuovi dettagli nell'indagine sulle falsein cui sono coinvolte anche la tennistae la cantante, in arte, la dottoressa vicentina arrestata lo scorso febbraio con l'accusa di aver finto di vaccinare centinaia tra sanitari, imprenditori, forze dell'ordine e Vip, si dice "sconvolta e pentita".Negli interrogatori di questi mesi, Grillone ha raccontato: "Non sono no vax. Credevo nell’utilità del vaccino. Purtroppo dopo le due dosi che mi sono auto-somministrata ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali». Un medico-chirurgo «mi ha convinta che la reazione fosse conseguenza delle dosi. Mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi… E io ho accettato", riporta Il Corriere della Sera."Coloro che venivano vaccinati falsamente, a loro volta chiedevano di fissare appuntamenti per parenti e amici, e così il numero dei soggetti cresceva". Lunghe code di no novax, al punto che suo marito (anche lui sotto inchiesta) si è rivolto a un servizio di vigilanza "al fine di disciplinare l'ingresso dei pazienti". Lei incontrava tutti e il siero "veniva da me gettato nel water".Il Corriere della Sera riporta anche estratti relativi ai Vip. Grillone dice di non ricordarsi di Madame, ma la dottoressa ha ben chiara intesta Camila Giorgi: "La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me… in particolare Camila soffriva del cosiddetto 'gomito del tennista'.". Fissa quegli appuntamenti "per l’estate e per l’autunno. Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento".