Un immenso Andrea Dovizioso trionfa su Marc Marquez con un sorpasso all'ultima curva nel GP d'Austria della MotoGP. E risponde così, in chiave mercato piloti, all'idea della Ducati di riprendere Jorge Lorenzo, sponda Pramac. In Austria, il forlivese si impone a parti invertite rispetto a quello che successe nel 2017, con Marc Marquez 2°, 3° Quartararo e 4° Rossi. Intanto, Domenicali e dall'Igna pensano che solo Lorenzo possa battere Marquez, nella prossima stagione, Marquez, e hanno chiesto a Pramac di sostituire Miller con lui (anche se per ora c'è il no di Campinoti). Alla vigilia del GP, come riferiva Gazzetta.it, il volto di un Dovizioso attentissimo a non commentare faceva intuire come l'idea di riportare Lorenzo sotto l'ombra di Borgo Panigale sia stata presa malissimo. Con il forlivese - il cui rapporto con Dall'Igna è ai minimi termini - che si sente sminuito e umiliato da un tentativo che, a oggi, ha comunque pochissime possibilità di andare in porto. La risposta in pista di Dovizioso poi è stata eccezionale: sorpasso all'ultima curva su Marquez, qualche punto rosicchiato in classifica (anche se la distanza dallo spagnolo resta quasi impossibile da colmare) e, soprattutto, un grande segnale alla Ducati e a Lorenzo.



La classifica MotoGP dopo il GP d'Austria:



Marc Marquez Repsol Honda Team 230

Andrea DoviziosoDucati Team 172

Danilo Petrucci Ducati Team 136

Alex Rins Team Suzuki Ecstar 124

Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP 103

Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP 102

Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT 92

Jack Miller Pramac Racing 86

Cal Crutchlow LCR Honda 78

Takaaki Nakagami LCR Honda 62