A tutto Marco Van Basten. L'ex attaccante del Milan, nel corso di un'intervista ad AS, ha dichiarato: "Cruyff è stato il mio idolo, il mio consigliere, il mio padre sportivo e la persona che più ha influenzato il calcio moderno. Allenarmi con lui al Barcellona? È vero, ma non sono mai stato vicino. C'erano contatti con lui, ma a quel tempo la Lega italiana era più importante di quella spagnola, a Milano stavo molto bene e Berlusconi non voleva lasciarmi andare".



SUL CALCIO DI SACCHI - "Complicato, ma interessante. Sono cresciuto intorno al pallone e pensando alla fase offensiva, con Sacchi ho acquisito una nuova visione. Siamo stati bravi anche in attacco, Sacchi era ossessionato dalla tattica".



SULLO SCUDETTO DEL '90 - "Solo una squadra partecipava alla Coppa dei Campioni, ma la regola era cambiata e se avevi vinto la Coppa dei Campioni, anche la squadra campione del campionato poteva andare alla competizione. Abbiamo vinto la Coppa dei Campioni e in Italia hanno fatto tutto il possibile e l'impossibile per far vincere al Napoli quel campionato così da avere due italiane nella massima competizione. Incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona e costanti i favori del Napoli. La partita che gli è stata data a Bergamo, con Alemao che simulava un fallo quando stavano perdendo 2-0, è stata tremenda. Hanno vinto quella partita chiave negli uffici".