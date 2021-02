Per la prima volta dal giorno delle sue dimissioni - dopo la sospensione di 8 mesi determinata da un giudice per falso ideologico, falso materiale e rivelazione di segreto d'ufficio -del 17 settembre scorso. Queste sono alcune delle risposte più interessanti fornite nell'intervista concessa a La Repubblica: "Il calcio non mi interessa. Nella mia famiglia sono tutti juventini, ma io non guardo le partite. Ho pensato che fosse un buona opportunità per rilanciare la visibilità del mio Ateneo".: "Serviva aIl 22 ci sarebbero stati altri quaranta candidati a sostenere l'esame di lingua e, in concomitanza, i test di ingresso per i corsi di laurea. Si sarebbe creata una ressa. E' stata una mossa giusta, e la rivendico".Sulla vicenda degli argomenti dell'esame girati dall'esaminatrice Spina a Suarez: "Durante la pandemia, inoltre, l'esame di B1 si tiene solo in forma orale e dura circa 12 minuti.Avendo studiato, Suarez poteva superare un B1. Però, a onor del vero, io non l'ho mai sentito parlare. Le intercettazioni sugli esaminatori? Di sicuroSi era creato un clima da stadio, per così dire".L'ex rettrice dell'Università per gli stranieri di Perugia ci tiene però a sottolineare un concetto: "A me di Suarez non importava niente. La foto con lui l'ho fatta per mio nipote, che è juventino pure lui, mi aveva chiesto di portagli l'autografo".Giuliana Grego Bolli conclude così l'intervista: "Non mi riavvicinerei al mondo del calcio.Sono uscita provatissima da questa storia".