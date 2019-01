A meno di 24 ore dal suo 50esimo compleanno,ha diffuso un comunicato per lanciare una nuova iniziativa e aggiornare sulle condizioni del pilota tedesco, ricoverato in una clinica da ormai cinque anni in seguito a una caduta mentre sciava: "Siamo molto felici di celebrare i 50 anni di Michael, che compirà domani, assieme a voi e grazie a voi dal più profondo del nostro cuore per volerlo fare assieme a noi. Come regalo per lui, per voi e per noi, Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale., dunque potremo vedere tutti i successi ottenuti da Michael. La app è un'altra pietra miliare che ci permette di sottolineare una volta di più quanto ha fatto e a voi, suoi tifosi, per celebrare i suoi successi. Speriamo vi possa piacere"."Michael può essere orgoglioso di quello che ha ottenuto, dunque lo siamo anche noi! Ecco perché ricordiamo i suoi successi con la Michael Schumacher Private Collection a Cologna, ecco perché pubblichiamo ricordi nei social media e proseguiamo a lavorare nel lavoro di beneficenza con la Keep Fighting Foundation.Vigliamo ricordare e celebrare le sue vittorie, i suoi record e quanto è osannato. Potete essere certi che, come abbiamo sempre fatto. Allo stesso tempo vi ringraziamo di cuore per la vostra amicizia, la vostra vicinanza e vi auguriamo un sano e felice 2019".