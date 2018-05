La famiglia di Sean Cox, il tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito durante gli scontri con alcuni tifosi della Roma fuori da Anfield lo scorso 24 aprile, ha diffuso un comunicato per aggiornare sulle condizioni dell'irlandese: "Come famiglia, siamo onorati e sopraffatti dal grande supporto che abbiamo ricevuto da quando Sean è stato ferito due settimane fa. Sapere di essere nelle ottime mani dello staff medico del Walton Centre, che continua a prendersi cura di Sean, e degli ufficiali della polizia del Merseyside è di grande conforto. Non ci sono parole per descrivere quanto siamo grati a tutte le persone di Liverpool e dell'Irlanda che stanno portando Sean nei loro cuori in un modo che sottolinea perché questi due posti abbiano una così grande reputazione in termini di generosità e solidarietà. Ogni giorno riceviamo lettere e cartoline dall'Inghilterra, dall'Irlanda e da altre nazioni, che ci augurano il meglio e le offerte di aiuto ci ricordano che, anche nei nostri momenti più duri, non camminiamo da soli. Sean rimane in condizioni critiche, ma è un lottatore e questo, unito al grande supporto medico e spirituale che sta ricevendo, infonde speranza nei nostri cuori. Speriamo un giorno di poter tornare con nostro marito, papà e fratello a casa a Dunboyne e di essere uniti di nuovo come una famiglia. Nel frattempo, chiediamo che la nostra privacy continui a essere rispettata, quando avremo aggiornamenti li comunicheremo al momento opportuno. Fino ad allora, tutto quello che possiamo fare è sperare e pregare per Sean, nella consapevolezza che sta ricevendo le migliori cure possibili".