La fan zone della Fiorentina ad Atene è un fiasco: i tifosi se ne vanno!

Federico Targetti, inviato ad Atene

53 minuti fa

I tifosi della Fiorentina giunti ad Atene per assistere alla finale di Conference League contro l'Olympiacos hanno trovato una brutta sorpresa il giorno della partita: la fan zone allestita dalla Uefa e dalla Capitale greca, all'interno del complesso olimpico OAKA, è stata un flop totale.



SICUREZZA OK, MA L'ESPERIENZA? - Fondamentalmente, la fan zone consiste in un piazzale in cemento brullo e sovraesposto ai raggi del sole, senza gazebo per i tifosi e senza alcun tipo di attrazione per le persone presenti. La Fiorentina, secondo quanto raccolto, è rimasta sbigottita e ha provato a cambiare le cose, non trovando alcuna sponda da parte dell'organizzazione. A poco più di tre ore dall'apertura, il tifo organizzato viola ha deciso di abbandonare il piazzale e attendere l'ora di dirigersi allo stadio Agia Sophia altrove.