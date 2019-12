Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato la tredicesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto. Nella Fantapolemica dell'ultimo weekend fantacalcistico entrano i voti dei rigoristi, disastrosi in questo weekend; ma anche quelli di Castillejo, in campo per una manciata di minuti, e Toljan, terzino del Sassuolo, autore di un assist, che si è preso il rigore e si è meritata... 6. Infine, i soliti assist discutibili: avete perso per un punto e il vostro avversario aveva Hateboer? Ecco...