Avete perso di mezzo punto? Il giallo di qualcuno non vi ha fatto arrivare a 66? L'assist di Perisic ha fatto andare su tutte le furie il tuo avversario? Bene, la Fantapolemica è il 'posto' giusto per te: come ogni giornata, analizziamo i fantacasi del weekend, quelli che ci hanno lasciato perplessi. Per esempio, caro Magic: perché 6 a Ciccio Caputo? E a te, fantacalcio.it: perché 6 a Romagnoli? E non parliamo degli assist...