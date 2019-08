Dopo la quiete, la tempesta: con la prima giornata di Serie A e l'inizio delle ostilità nel Fantacalcio,è arrivato anche il momento delle prime polemiche legate al gioco più bello per gli appassionati di calcio. Dopo tre mesi di attesa, l'inizio del campionato nostrano ha regalato i primi "casi" da analizzare e contestare, nello specifico il gol di Belotti, prima assegnato a Zaza e poi al Gallo, e la sufficienza in pagella assegnata al milanista Suso. Ecco la prima Fantapolemica della nostra redazione per il fantacalcio 2019/2020: