Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato la tredicesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto. Oggi sotto la lente d'ingrandimento non finiscono assist esagerati ma i voti, alcuni dei quali assurdi. Partiamo da Olsen, da 6 in pagella per fantacalcio.it, da 4,5 per La Gazzetta dello Sport. Cosa ne pensate? Un punto e mezzo di differenza anche per Tomiyasu del Bologna e Rebic del Milan. Francamente troppo.