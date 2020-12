Avete perso di mezzo punto? Il giallo di qualcuno non vi ha fatto arrivare a 66? Un assist ha fatto andare su tutte le furie il tuo avversario? Bene, la Fantapolemica è il 'posto' giusto per te: come ogni giornata, analizziamo i fantacasi del weekend, quelli che ci hanno lasciato perplessi. Oggi ci siamo dedicati a tre giocatori di tre gare differenti: Gigio Donnarumma del Milan, Mattia Zaccagni del Verona e Simone Zaza del Torino. Siete d'accordo?



- Gianluigi Donnarumma, voto Fantacalcio.it 6,5: il portiere del Milan compie un miracolo su Tonelli e in generale dà sicurezza a tutto il reparto. Contro la Samp merita almeno 7, e non è la prima volta che il suo voto è inspiegabilmente basso.



- Mattia Zaccagni, voto Gazzetta 6: porta in vantaggio il Verona con un bel gol e in generale è una spina nel fianco per la difesa del Cagliari lungo tutto il corso della gara. Almeno da 6,5



- Simone Zaza, voto Gazzetta 4,5 e voto Fantacalcio.it 5,5: un punto di discrepanza per una prestazione, quella dell'attaccante del Toro contro la Juve, non certo positiva. VIrtus stat in medio: 5.