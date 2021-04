Avete perso di mezzo punto? Il giallo di qualcuno non vi ha fatto arrivare a 66? Un assist ha fatto andare su tutte le furie il tuo avversario? Bene, la Fantapolemica è il 'posto' giusto per te: come ogni giornata, analizziamo i fantacasi del weekend, quelli che ci hanno lasciato perplessi.



BASTA I 6 A TOMORI! - Cosa deve fare Fikayo Tomori per prendere più del semplice 6? Il difensore rossonero, che sbaglia pochissimi interventi, ha una precisione sui passaggi di quasi il 90%, è un abbonato alla sufficienza. Ma le prestazioni meritano molto di più!



DIFFERENZA DI VOTI - Quando la differenza è di mezzo voto si più chiudere un occhio, ma uno intero è troppo! Gianmarco Ferrari del Sassuolo è da 6 per la Gazzetta dello Sport, mentre da 7 per fantacalcio.it. La verità sta spesso nel mezzo, con un 6,5.