Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato la tredicesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto. Nella Fantapolemica dell'ultimo weekend fantacalcistico entrano i voti dati al Milan, in particolar modo a Theo Hernandez e Bonaventura: troppo bassi! Anche i voti di Dybala e Buffon, in casa Juve, fanno discutere. Ma al contrario... Infine, il caso Lirola: ancora una volta un voto e mezzo di differenza tra Magic e fantacalcio.it. Troppo!