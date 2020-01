Ricco turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio e come sempre nuove polemiche all'orizzonte. Diversi episodi hanno caratterizzato la ventesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto. Nella Fantapolemica dell'ultimo weekend entrano i voti discrepanti dati a Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, due facce del Milan vincente all'ultimo minuto contro l'Udinese. E poi? Un assist di troppo, forse, a Lirola e i voti a Ronaldo e Immobile. Giusto dare 8 a entrambi?.