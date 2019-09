Altro turno, altre polemiche. Puntuali come le tasse. La seconda giornata di Serie A ha portato le consuete discussioni fantalcistiche. Questa volta sotto accusa sono finiti due voti, quelli di Insigne in Juventus-Napoli e di Piatek in Milan e Brescia, e una decisione da bonus, ovvero quella di assegnare l'assist al portiere Radu in occasione del gol di Kouamé in Genoa-Fiorentina. Siete d'accordo? Scrivete cosa pensare nei commenti.