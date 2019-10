Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato la settimana giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto fra assist 'esagerati' e differenza di voti. Partiamo dai passaggi di Paquetà per Theo Hernandez e Pjanic per Dybala, possono essere davvero considerati assist? Come ogni giornata alcuni voti non ci convincono: prendete Kouamé, la Gazzetta dello Sport gli ha dato 5, Fantacalcio.it 6,5, probabilmente l'attaccante del Genoa merita 5,5. C'è un punto di differenza anche per Lukaku, 6 contro 5, non ci convincono nemmeno le pagelle di Handanovic (sempre in Inter-Juventus) e di Milenkovic (in Fiorentina-Udinese).