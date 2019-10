Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: tre episodi hanno caratterizzato la sesta giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto fra voti, var e gol assegnati e poi tolti. Come i casi che hanno coinvolto Alexis Sanchez e Joao Pedro seppur in due situazioni differenti. L'attaccante dell'Inter devia un tiro di Sensi cambiandone la traiettoria, per la Lega Calcio conta il tiro e il gol è assegnato al centrocampista. La punta del Cagliari, invece, si fionda per colpire di testa sul cross di Castro. La Lega prima assegna il gol al brasiliano e poi lo toglie. Il contatto ancora non è chiaro se ci sia stato o meno, il +3 al fanta invece è certo: non c'è. Infine occhio ai voti, come sempre con il caso più eclatante di Nicolas Nkoulou i cui voti vanno da 6,5 a 4,5. Due punti che possono cambiare la vita di un fanta.