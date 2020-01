Ricco turno di campionato, il primo dopo la sosta natalizia, altra giornata di Fantacalcio e come sempre nuove polemiche all'orizzonte. Diversi episodi hanno caratterizzato la diciottesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto. Nella Fantapolemica dell'ultimo weekend entrano i voti discrepanti dati al difensore della Roma Smalling e all'attaccante del Napoli Insigne, così come gli assist non proprio chiari assegnati a Cristiano Ronaldo e Maarten de Roon, Vedere per credere