Altro turno di campionato, altra giornata di Fantacalcio, altre polemiche in vista: diversi episodi hanno caratterizzato la nona giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto fra assist 'esagerati' e differenza di voti. In questo turno fari puntati su Genoa-Brescia: non ci hanno convinto la differenza di voto di Pinamonti (ben un punto di differenza tra Gazzetta dello Sport e Fantacalcio.it) e l'assist a Kouamé, per il quale la differenza è addirittura di due punti. Polemiche anche sul fronte Suso, in Roma-Milan, e de Roon, in Atalanta-Udinese...