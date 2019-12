Altro turno di campionato, l'ultimo prima della sosta natalizia, altra giornata di Fantacalcio e come sempre nuove polemiche all'orizzonte. Diversi episodi hanno caratterizzato la tredicesima giornata e come sempre Calciomercato.com discute, assieme a voi, i casi che non ci hanno convinto.



Nella Fantapolemica dell'ultimo weekend entrano il voto dato a Zaza (5,5) da Fantacalcio.it e non dato da Magic così come per Lazaro che gioca 15 minuti e su Magic non prende voto mentre su Fantacalcio.it sì. E poi la consueta analisi degli assist che fanno discutere soprattutto per quello che riguarda Atalanta-Milan. Gosens, Malinovski, Pasalic, ma anche Fofana e Candreva. A chi l'hanno dato e a chi no? Scopritelo nel nostro video.