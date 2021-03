Avete perso di mezzo punto? Il giallo di qualcuno non vi ha fatto arrivare a 66? Un assist ha fatto andare su tutte le furie il tuo avversario? Bene, la Fantapolemica è il 'posto' giusto per voi: come ogni giornata, analizziamo i fantacasi del turno infrasettimanale, quelli che ci hanno lasciato perplessi. Oggi spazio ai voti troppo alti delle tre big, Milan, Juventus e Inter: