IL TABELLINO

alla fine di una partita che ha dominato dal 15' al 90', una grande partita con cui i danesi hanno reso omaggio al grande assente. Gioco, idee, ritmo, molta qualità (tre delle quattro reti sono state da applausi) e un finale strepitoso, pieno di occasioni da gol., una squadra di carattere, molto determinata. Il Galles ha giocato bene per un quarto d’ora. Sostenuto da(due tiri da fuori area non molto precisi), ha spinto indietro la Danimarca attaccando proprio sulla fascia del capitano, quella di destra. Sembrava più ispirato, più deciso dei danesi, ma alla resa dei conti in quei primi 15' trascorsi nella metà campo avversaria non ha costruito vere occasioni da gol. Per cercare di ritrovare quei livelli anche nelle altre fasi della gara,- La Danimarca più “italiana” di questo Europeo (dentro, tutti insieme, il milanista, l’udinese, l’atalantino, il dorianoe nel finale è entrato anche il parmense) ha cominciato a prendere campo quando si è impossessata degli esterni, occupati a destra da Stryger Larsen e Braithwaite e arricchiti a sinistra dalla corsa di Maehle e dalla tecnica di Damsgaard. Un calcio d’angolo dietro l’altro, la prima conclusione deviata di Kjaer,, con lancio di Delaney per lo spunto micidiale di Damsgaard che, sul centrosinistra, ha saltato Ramsey e appoggiato la palla a Dolberg, corto taglio al centro e dal limite dell’area ha fatto partire un destro con destinazione secondo palo.. Non solo, Page ha perso Roberts per un infortunio muscolare e l’ha sostituito col giovanissimo Williams: il cambio non sarà fortunato, tutt’altro. La Danimarca ha avuto altre due buone occasioni per raddoppiare, ancora con Dolberg e ancora su assist di Damsgaard (Ward ha respinto col corpo il colpo di tacco del centravanti danese), la seconda con Maehle che ha chiuso sul primo palo (altra deviazione di Ward) il cross da destra di Stryger Larsen. Al 45', il vantaggio danese era strameritato.- Alla Danimarca sono bastati 3 minuti nel secondo tempo per raddoppiare. Azione travolgente a destra di Braithwaite che sullo scatto ha bruciato Rodon, cross dal fondo,. Bale e compagni hanno protestato, probabilmente a ragione, per un fallo di Kjaer su Moore all’inizio dell’azione. Il Galles ha tentato di rientrare in partita ma l’unico cross pericoloso di Ramsey è stato ricacciato via da Kjaer, dominatore della sua area. Il ct gallese ha invertito le fasce di Bale e James, che è arrivato alla conclusione, però senza esito. Il suo collega danese ha dato un’impronta più difensiva alla sua squadra dopo un’ora di gioco, con Norgaard e Jensen (entrati molto bene in partita) al posto di Delaney e Damsgaard. Modulo: da 3-4-3 a 5-3-2, con Stryger Larsen e Maehle arretrati e con Braithwaite vicino a Dolberg. In realtà, la Danimarca ha continuato ad attaccare nelle praterie lasciate libere dai gallesi. E’ entrato anche il quinto “italiano”, Cornelius (pure per il parmense impatto positivo), al posto di Dolberg.- La notizia peggiore per la Danimarca è arrivata con. Gliel’hanno bendato, ma è uscito lo stesso. Al suo posto. E’ uscito anche Stryger Larsen, ma solo per crampi, dentro Boilesen. La Danimarca gestiva, ma spesso ripartiva, come ha fatto Cornelius che si è trascinato dietro tutta la difesa gallese finché è stato abbattuto vicino all’area da Brooks, ammonito. L’attaccante del Parma non si è accontentato e ci ha provato ancora, creando un’occasione da gol.- Mentre il Galles cercava invano di riaprire la partita (non c’erano proprio le premesse), la Daimarca è stata sul punto di chiuderla con due nitide palle-gol nella stessa azione, i, pizzicato in area da Jensen, controllo di petto, sventola di sinistro all’incrocio dei pali. Il Galles era finito e Wilson, entrato da poco, ha cercato la vendetta personale su Maehle, l’ha steso da dietro e ha beccato il rosso. Non bastava, in pieno recupero e in fondo a un’altra fantastica azione con assist di Cornelius,Quattro a zero, risultato giustissimo per una fantastica Danimarca a cui il nostro campionato ha dato una spinta decisiva:Marcatori: 27' Dolberg (D), 48' Dolberg (D), 88' Maehle (D), 90+6' Braitwhaite (D).Galles (4-2-3-1): Ward; C. Roberts (40' N. Williams), Rodon, Mepham, Davies; Morrell (60' Wilson), Allen; Bale, Ramsey, James (78' Brooks); Moore (78' T. Roberts). Ct. Page.Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer (77' Andersen), Vestergaard; Stryger Larsen (77' Boilesen), Hojbjerg, Delaney (60' Jensen), Maehle; Damsgaard (60' Norgaard), Dolberg (70' Cornelius), Braithwaite. Ct. Hjulmand.Arbitro: D. Siebert (Germania).Ammoniti: 26' Rodon (G), 40' Moore (G), 80' Brooks (G), 90+3' Bale (G).Espulsi: 90' Wilson (G).