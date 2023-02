Lainiziata martedì a Milano ha portato una grossa novità in casa. Dalla collaborazione die il noto marchio di moda pariginaè nata la quarta maglia ufficiale del club. Tenuta che verrà indossata per la prima volta domenica sera in occasione dell’attesissima sfida tra, match cruciale per la zonaLa maglia, spiegano, integra un'interpretazione pixelata, game-ready, delle iconiche strisce rossonerei tre brand, ossia Milan, Puma e Koché combinano l'heritage delcon la performance tech e la couture di ispirazione street per una collezione match-ready che è sia football che. Oltre alla maglia sono compresi i pantaloncini,e una jacket pre-match.“Questo Fourth Kit disegnato da Puma e Koché è l'incarnazione perfettache vuole essere un Club all’avanguardia e trend setter - le parole di-. Con la sua capacità di incorporare i nostri colori rossoneri con l'oro e il suo design moderno,ed è una testimonianza della capacità di AC MilanLa collezione, che sarà disponibile da oggi nei(e sul sito online) Puma Store, su Puma.com e Koche.fr, e presso selezionati retailer,La magliaè caratterizzata dal tessuto performante Ultraweave e dalla tecnologia Drycell per la massima traspirazione, che la rende. La versioneè invece realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia Drycell che mantiene la pelle asciuttaindipendentemente dall'ora, dal campo o dal luogo. Sia la maglia Authentic che quella Replica sono realizzateesclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.