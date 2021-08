Dai campi di periferia a quelli dei professionisti, un sogno per i calciatori ma non solo: tante le piccole società che tentano la lunga e faticosa scalata, che può proiettare nella storia. E chi sta provando a scriverla è il Sangiuliano City, a caccia di un'impresa da record per il pallone italiano.



Partita dalla seconda categoria, ha macinato vittorie su vittorie fino ad arrivare alla Serie D: conquistati tutti i campionati, tranne quello dello scorso anno in cui comunque ha rilevato il titolo NibionnOggiono, ora dal girone B punta alla promozione in Serie C.



Dalla seconda categoria alla C in cinque anni, tempi da record che rispecchiano le ambizioni della famiglia Luce che ha deciso di investire con forza per il progetto del Sangiuliano. Basta guardare ai nomi inseriti in rosa: dal Piacenza è arrivato Pedone, Barzotti e Fall dal NibbionOggiono, prelevato dall'Union San Giorgio Varano (scuola Atalanta), Bruzzone dal Seregno, e poi il tris dal Fanfulla, Pascali (ex Cittadella), Guerrini e Qeros.



Un roster di tutto rispetto per la categoria e che mette il Sangiuliano nella condizione di essere ritenuta la favorita del girone B, davanti anche al Fanfulla che si è parzialmente ridimensionato. Merito degli investimenti della famiglia Luce, che non ha ancora finito il proprio lavoro perché per dare un'ulteriore spinta alle ambizioni di promozioni, prepara un ultimo grande colpo: un bomber, per dare l'assalto alla C e a una scalata da record.