Non avviene solo nei film. Lo scorso 15 dicembre la 19enne Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio, rimase coinvolta in un brutto incidente sulla Braccianese, dove una sua amica morì sul colpo e lei finì in coma subendo un forte trauma cranico. Dopo aver lottato a lungo tra la vita e la morte, la ragazza si è risvegliata anche grazie all’aiuto del suo idolo Francesco Totti che le ha inviato un video dicendole di non mollare e promettendo un appuntamento. Che avverrà in questi giorni su richiesta della stessa Ilenia.