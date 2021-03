Giulio Maggiore sta vivendo una vera e propria favola calcistica. Il primo gol in serie A segnato a Gianluigi Donnarumma sotto la curva Ferrovia, quella dove da bambino andava a tifare la squadra della sua città. Una gioia che resterà indelebile nella testa del centrocampista dello Spezia. Ma non sarà l'unica di questa stagione: ieri sera il centrocampista classe 98' ha trovato la rete del vantaggio contro la Slovenia che permesso all'under 21 del c,t Paolo Nicolato di staccare il pass per i quarti di finale dell'Europeo di categoria. Protagonista in campo ma anche sul mercato perché diverse società importanti del nostro campionato hanno preso informazioni su di lui nelle ultime settimane. Tutti i dettagli nel nostro focus video: