In estate, Daniele, esterno offensivo di proprietà della, ha lasciato il club giallorosso, lae l'Italia per volare in Liga e trovare spazio con la maglia del. Da qualche giorno, il suo presidente è, ilQuesto il messaggio dell'ex Roma su Instagram: "Avevo pensato di non metterla, di tenerla chiusa nei miei ricordi più Belli, solo perché sono un uomo molto riservato e non mi piace far vedere certe cose..(Soprattutto quei bambini che provengono da dove sono nato io, in quel bellissimo e immenso quartiere che ti offre solo CALCIO..! Sembra una semplice foto ma non lo è.. Quel personaggio visto solo da uno schermo, che sia una tv o una PlayStation, quel personaggio che inventavamo il nome di quando giocavamo per strada, quel personaggio che ci ha fatto emozionare soltanto con una giocata che per noi era MAGIA..! Beh io che ora sono in un club di prestigio e di alto livello, posso dire che mi sono EMOZIONATO, si perché l’amore per questo sport va OLTRE tutto! SOLTANTO GRAZIE".