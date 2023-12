Giorgio Chiellini ha parlato in un'intervista a The Athletic, in vista della finalissima di MLS che vedrà il suo Los Angeles FC - fresco campione della Western Conference - affrontare Columbus Crew per la conquista del titolo. Nelle sue parole, spazio anche ad alcuni indizi sul futuro.



ULTIMA PARTITA? - "Non lo so, sono onesto. Devo capire i progetti della mia famiglia. Ma resterò a Los Angeles fino a giugno".



RITORNO IN BIANCONERO? - "Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l'ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale. Ma non c'è fretta, mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia".