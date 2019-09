E' stato accolto come una divinità, ma questa per Diego Armando Maradona non è una novità. L'immortale Diez ha perso la prima partita da allenatore del Gimnasia: 2-1 Racing, campione in carica. Ma la festa nel pre e post gara testimonia l'entusiasmo portato dall'ex Napoli in un ambiente depresso da 5 sconfitte consecutive, su 6 match totali.



La Plata si è fermata per l'arrivo della squadra allo stadio. Un lungo corteo, quasi una processione, per le strade della città, poi all'interno dello stadio un tripudio di bandiere, sciarpe, magliette raffiguranti il mitico 10. Applausi scroscianti e cori, tutti per lui: Diego è stato ad un passo dalle lacrime, una commozione frutto di troppe emozioni. Prima del fischio d'inizio ha dichiarato: "Per me è una giornata unica, la felicità che provo è impossibile da descrivere. Vedere tutta questa gente sorridente e carica di entusiasmo è il più bel regalo che potessi ricevere". Poi la partita: il Racing va avanti con Gonzalez, il Gimnasia pareggia, per la gioia smodata di Diego, con Garcia, ma pochi minuti dopo Zaracho riporta avanti gli ospiti. 2-1 Racing, ma il Gimnasia, nonostante l'ultima posizione in classifica, riparte con una fiducia tutta nuova e un entusiasmo che da queste parti non c'era da molto tempo. Maradona ha rianimato la piazza, ora servono i risultati.