. La ricerca ha messo in luce un notevole aumento del fenomeno nel mondo del calcio, soprattutto durante le grandi manifestazioni internazionali.Un commento è arrivato anche dal presidente: "Il nostro compito è proteggere il gioco del calcio, e questo incomincia dalla difesa dei calciatori che ci portano così tanta felicità e gioia per i loro successi sul campo da gioco. Purtroppo, esiste un trend che si sviluppa e riguarda una percentuale di post sui social media che si rivolgono direttamente ai calciatori, agli allenatori, agli arbitri e alle squadre stesse, e che non è accettabile, dato che si tratta di forme di discriminazione, e nessuna forma di discriminazione ha cittadinanza nel calcio"."Il report diffuso oggi, per il quale l'intelligenza artificiale è stata impiegata al fine di tracciare oltre 400mila post sui social durante le semifinali e le finali di due competizioni internazionali - Euro 2020 e la Coppa d'Africa 2021 - ha rilevato che più del 50% dei calciatori coinvolti ha subito una qualche forma di discriminazione, soprattutto nell'ambito della loro nazione di nascita. Gli abusi sono perlopiù di natura omofobica (40%) e razzista (38%). La maggior parte degli insulti rimane ancora oggi pubblico all'interno degli account che li hanno diffusi. In risposta a questi comportamenti, FIFA e FIFPro lanceranno un servizio di moderazione durante i tornei, che riguarderà il calcio femminile e quello maschile; esso rintraccerà l'"hate speech" e farà in modo che i post che lo contengono vengano visti dal destinatario e dai follower dell'account in questione.Il report mette in luce inoltre come il 90% degli account censiti dallo studio hanno un'elevata probabilità di attribuzione al loro reale proprietario [...]di competenza e potrebbero essere presi dei provvedimenti legislativi al riguardo [...]".