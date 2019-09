Dopo aver messo in moto il proprio(la cui vicepresidente è), la Fifa ha annunciato. Nello specifico,Il pacchetto di misure proposte dalla task force sul sistema dei trasferimenti, che verrà proposto al vaglio del Consiglio Fifa convocato per il prossimo 24 ottobre. Impressione generale?e non soltanto per dare l'impressione di provare a risolverli. Ma guardiamo il dettaglio.Sul versante che riguarda gli agenti, dalla Fifa giungeAllora venne deciso chee che la (scarna) regolamentazione della nuova classe di intermediari venissei. Che hanno proceduto in modo parecchio empirico (eufemismo), intanto cheAdessoe infatti tra le misure proposte c'è quella decon aggiunta della necessità di formazione continua. Un principio che non può non trovarci d'accordo. E tuttavia si pone il problema di chi abbia acquisito dei diritti fra il 2015 e il 2019, dopo essersi inserito da intermediario senza licenza avendone facoltà regolamentare. Come noi di Calciomercato.com abbiamo documentato, i tentativi da parte di Coni e Figc di regolarizzare questo vasto gruppo di persone hanno destato pesanti perplessità. Bisogna che in sede Fifa usino qualche cautela in più, su questo fronte. Ma al di là di tale specifico punto, nel documento licenziato dalla task force sono illustrateA questo scopo vengono fissati dei. Cosa dire di queste misure? Innanzitutto, cheMa il vero punto è che qEsistono molti modi per pagare una consulenza a un agente. Inoltre,che oggi sono la nuova frontiera dell'intermediazione. Si tratta dima iniziare a studiare la materia sarebbe un gran passo avanti. A ogni modo, a proposito di elusioni e aggiramenti, si presenta come giàChe, timidezza d'intenti a parte (perché “limitare” e non “impedire”?), è già neutralizzata prima d'entrare in vigore.per portare a conclusione affari in cui sono coinvolti su ogni lato possibile della trattativa. Dunque,. Altre previsioni contenute nel documento sonoche dovrebbe essere il luogo da cui far transitare le commissioni pagate agli agenti, e un sistema per la risoluzione dei conflitti tra agenti, calciatori e club. Tutte cose che per il momento si trovano nel campo delle pie intenzioni.– Desta maggiore interesse l'attenzione alla questione dei calciatori in prestito. Non tanto per le soluzioni proposte, quanto perché finalmente viene posto un tema a lungo trascurato.E troppe societàNe sortiscecon società che(e dunque smobilitano un segmento importante della patrimonializzazione), e altre che lo fanno per diversi club annettendoli alla propria sfera d'influenza. Per ovviare a questa situazione. In coda al comma che illustra questo meccanismo viene specificato che si parla di prestiti(between the same clubs). Cosa commentare davanti a tanto velleitarismo?Innanzitutto, non si capisce il perché di tale limite posto ai maggiori di 22 anni. In secondo luogo, si parla soltanto di prestiti internazionali. E coi prestiti in ambito nazionale, come la mettiamo? Si lascia mano libera? Infine, c'è questo curioso scaglionamento. Si dice che dal 2020/21 due club possano scambiarsi 8 calciatori in prestito internazionale, che diventerebbero 6 nel 2021/22 e 3 nel 2022/23. E questa sarebbe una limitazione? Di fatto, si tratta diNella realtà dei fatti, lo schema prevalente è quello che vede una società maggiore prestare unilateralmente più calciatori a più società minori. E stando così le cose,Facendo persino finta di fare i grandi riformatori. Puro gattopardismo, ma condotto con indecorosa sciatteria.@pippooevai