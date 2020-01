La Fifa fa i conti al mondo del calcio e nel consueto Global Transfer Market Report ha pubblicato i dati di spesa del 2019. Numeri impressionanti, quelli dei soldi spesi in una sola stagione con 6,6 miliardi di euro pagati per la compravendita di calciatori negli ultimi 12 mesi con oltre 18mila operazioni internazionali di 15,5 mila spettatori.



PORTOGALLO IN ATTIVO - Operazioni importantissime, che però vedono coinvolti soltanto 100 club per l'80% delle transizioni e, ovviamente, con l'Europa assoluta protagonista con i transfer fra Brasile e Portogallo fra i più gettonati. Proprio il campionato portoghese ha un saldo positivo con un +346 milioni di euro all'attivo fra il valore delle cessioni e degli acquisti mentre anche l'Olanda segue a ruota con un +273 milioni.



LA PREMIER SPENDE IL DOPPIO DELLA SERIE A - La Premier League è il campionato più negativo con il saldo finale che si attesta a -500 milioni di euro. La Spagna si ferma a 336 milioni di rosso mentre l'Italia supera di poco quota 300 milioni.