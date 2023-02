La Fifa ha messo nel mirino il cosiddetto “White Paper”, voluto e pubblicato dal governo per regolare il calcio professionistico britannico. Nelle prossime settimane il documento verrà esaminato al meglio dopo che alcune perplessità su di esso erano state sollevate già dalla Premier League, soprattutto per l’ostacolo a possibili investimenti di proprietà straniere che questo rappresenterebbe. Il White Paper infatti stabilisce che ogni cessione di quote ragguardevoli deve essere prima approvata dall’ente regolatore.



Secondo il The Times, e come riporta Calcio e Finanza, il “White Paper”, o meglio alcune sue norme, potrebbero violare l’articolo 15 della Fifa, che afferma che le associazioni nazionali devono “essere indipendenti ed evitare qualsiasi forma di interferenza politica”.



Le aree del “White Paper” sotto stretta osservazione sono quelle che riguardano il sistema delle licenze, il potere di controllare la spesa finanziaria e quello di impedire ai club di unirsi ad altri campionati. Quest’ultima è chiaramente legata all’ipotesi della Superlega.