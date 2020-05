Niente allenamenti o partite quando la temperatura supera i 32°. La Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti (FIFPro) prende posizione, per bocca del responsabile Vincent Gouttebarge a Repubblica: "Servirà la massima vigilanza su questo tema: il rischio che la stagione che si sta completando finisca troppo a ridosso di quella che dovrà cominciare può fare nascere un calendario molto intasato, senza i necessari tempi di preparazione per i nuovi campionati e coppe e senza i necessari tempi di recupero. I giocatori non sono macchine, la loro salute viene prima di tutto. Allenamenti e partite vanno cancellati e riprogrammati, quando si superano i 32° della cosiddetta temperatura composita, parametrata su aria, umidità, esposizione all’umidità e al vento".