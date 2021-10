JUVENTUS

NAPOLI

SAMP/CHIEVO

PESCARA/PARMA

Tiene banco in giornata il caso plusvalenze, con lache ha segnalato in una relazione alla Procura Federaleconcluse nel biennio 2019/2021. Secondo Calcioefinanza.it, a seguito del resoconto,42 riguardano la Juventus, da nomi di primo piano come lo scambio Arthur-Pjanic, Cancelo o Rovella ad altre operazioni 'minori'; c'è anche il Napoli con Osimhen, spazio anche per Parma, Pescara, Sampdoria e Chievo.- La Gazzetta dello Sport svela nomi e cifre di tutte le 62 operazioni in questione:- Da Genoa a Juve per 18 milioni- Da Juve a Genoa per 10 milioni- Da Juve a Genoa per 8 milioni- Da Juve a Lugano per 2,5 milioni- Da Lugano a Juve per 2,5 milioni- Da Juve a Marsiglia per 8 milioni- Da Marsiglia a Juve per 8 milioni- Da Juve a Pro Vercelli per 1,32 milioni- Da Pro Vercelli a Juve per 1,5 milioni- Da Juve a Basilea per 4 milioni- Da Basilea a Juve per 4,38 milioni- Da Juve a Amiens per 1,9 milioni- Da Amiens a Juve per 1,9 milioni- Da Juve a Novara per 900mila euro- Da Novara a Juve per 1,4 milioni- Da Juve a Parma per 2,385 milioni- Da Parma a Juve per 2,91 milioni- Da Pescara a Juve per 2,3 milioni- Da Pescara a Juve per 2,93 milioni- Da Juve a Pisa per 2,473 milioni- Da Pisa a Juve per 3,2 milioni- Da Juve a Barcellona per 7,866 milioni- Da Juve a Barcellona per 60,842 milioni- Da Barcellona a Juve per 8,2 milioni- Da Barcellona a Juve per 72 milioni- Da Juve a Manchester City per 65 milioni- Da Juve a Manchester City per 10 milioni- Da Manchester City a Juve per 37 milioni- Da Manchester City a Juve per 10,508 milioni- Da Juve a Samp per 20 milioni- Da Samp a Juve per 4 milioni- Da Samp a Juve per 3,5 milioni- Da Samp a Juve per 3,88 milioni- Da Juve a Samp per 1,7 milioni- Da Juve a Samp per 1,3 milioni- Da Juve a Samp per 1 milione- Da Juve a Samp per 225mila euro- Da Juve a Empoli per 500mila euro- Da Juve a Empoli per 4,5 milioni- Da Empoli a Juve per 600mila euro- Da Empoli a Juve per 500mila euro- Da Empoli a Juve per 2,4 milioni- Dal Lille al Napoli per 71,250 milioni— Dal Napoli al Lille per 5,130 milioni- Dal Napoli al Lille per 4 milioni— Dal Napoli al Lille per 7 milioni— Dal Napoli al Lille per 4 milioniNon solo Juventus e Napoli, nel mirino anche altri affari tra Sampdoria e Chievo: Maxime Leverbe dalla Sampdoria al Chievo per 600mila euro; Davide Ivan dalla Sampdoria al Chievo per 900mila euro; Fabio Depaoli dal Chievo alla Sampdoria per 4,5 milioni; Mehdi Leris dal Chievo alla Sampdoria per 2,8 milioni.Sotto osservazioni alcune operazioni concluse tra Pescara e Parma: Machin Dicombo dal Pescara al Parma per 2,015 milioni; Paolo Napoletano dal Pescara al Parma per 1 milione; Fabian Pavone dal Pescara al Parma per 1,8 milioni; Alessandro Martella dal Pescara al Parma per 500mila euro; Cristian Galano dal Parma al Pescara per 2 milioni; Davide Cipolletti dal Pescara al Parma per 1,2 milioni; Stefano Palmucci dal Pescara al Parma per 3,09 milioni; Duarte Gaston Brugman dal Pescara al Parma per 2,55 milioni; Matteo Brunori dal Parma al Pescara per 1 milione e 15mila euro; Marco D'aloia dal Parma al Pescara per 2,8 milioni; Simone Madonna dal Parma al Pescara per 1 milione.