La FIGC insiste: campionati al via dopo la chiusura del calciomercato

Dopo la Lega Serie A, anche la FIGC spinge sulla necessità di chiudere il mercato prima della partenza dei campionati nazionali. Come ha spiegato nei giorni scorsi l’AD del massimo campionato italiano, Luigi De Siervo, un tentativo è già stato fatto quest’anno, ma non c’è stato modo di trovare un accordo che accontentasse tutte le parti in causa.«Non è utopia iniziare dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le Leghe Europee, ma la Liga Spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l’accordo. Nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato., il commento di De Siervo.

Ora, anche la Federazione ha ribadito la sua contrarietà al fatto che le prime giornate di campionato si giochino con il mercato aperto, con la consapevolezza che l’unica strada per anticipare la chiusura della campagna trasferimenti sia quella di far diventare maggioritaria la posizione della FIGC nel consesso della UEFA.Per non penalizzare i club italiani, adottando unilateralmente questa posizione, è necessario infatti trovare un accordo con le altre federazioni:, ha spiegato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.