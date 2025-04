La FIGC lancia ‘Il Futuro è Donna’, webserie sull’empowerment femminile: protagoniste le calciatrici della Nazionale

Getty Images

Dieci calciatrici della Nazionale si mettono in gioco e si confrontano, con sincerità e coraggio, su diverse tematiche legate all’empowerment femminile per abbattere i pregiudizi che caratterizzano un mondo tuttora considerato prettamente maschile. È questo l’obiettivo della webseriecreata per valorizzare e raccogliere in un unico contenitore tutte le iniziative sviluppate nell’ambito della strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della Federazione.

Un format semplice e dinamico: in ognuna delle sei puntate due Azzurre raccontano il proprio vissuto e approfondiscono un argomento - dal professionismo alle scelte affettive, passando per abusi, body shaming e pari opportunità - nella convinzione di poter contribuire a una crescita di consapevolezza dell’intera società. Ogni giovedì su sostenabilia.it verrà pubblicata una nuova puntata, diffusa anche attraverso i canali media e social della FIGC. La webserie riflette l’impegno della Federazione nel promuovere valori fondamentali veicolati attraverso le 11 policy della Sostenibilità UEFA, rientrando nella policy numero 3 dedicata all’uguaglianza e all’inclusione.

: il tema scelto a sorpresa dal portiere del Milan e dall’attaccante della Juventus - aprendo una delle sei buste posizionate davanti a loro - è il professionismo, la “conquista di civiltà” (come l’ha definita il presidente federale Gabriele Gravina) che a partire dal 1° luglio del 2022 ha rivoluzionato la storia del movimento, premiando i sacrifici delle calciatrici che dopo una lunga attesa hanno finalmente visto riconosciuti i propri diritti. Una svolta epocale resa possibile grazie all’impegno profuso dalla FIGC - la prima e fin qui unica Federazione italiana ad attuare questo passaggio - con il sostegno di club, AIC e AIAC.

“Pensare al professionismo mi rende felice - dichiara Bonansea - è un traguardo che abbiamo inseguito insieme attraverso tante battaglie. Ci siamo unite come ragazze, persone e anche come collettivo, raggiungendo questa grande tutela per noi calciatrici. Ora dobbiamo continuare a lottare, coinvolgendo sempre di più le giovani perché quello che ti viene dato non è mai scontato”. Un assist, quello dell’esterna bianconera, raccolto dalla sua compagna di Nazionale, pronta a ribadire che si tratta di una conquista che va molto oltre lo sport. “Non si può tornare indietro – sottolinea con fermezza Giuliani – da quasi tre anni possiamo identificarci con la nostra professione grazie a un contratto che dice che siamo ‘calciatrici’.

Tema: il professionismoBarbara Bonansea e Laura Giuliani rispondono alla domanda “La prima cosa che pensi quando senti parlare di professionismo”Tema: gli abusiLisa Boattin e Elena Linari rispondono alla domanda “Gli abusi, dalle molestie sessuali agli insulti on line. Qual è il vostro primo pensiero ?”Tema: giocare in un mondo di maschiLucia Di Guglielmo e Cristiana Girelli rispondono alla domanda “Hai mai sentito di dover dimostrare di essere all’altezza, come donna, in un ambiente storicamente maschile?”

Tema: body shamingLaura Giuliani e Elena Linari rispondono alla domanda “Body shaming, purtroppo una parola entrata nell’uso corrente. Cosa provi quando senti un giudizio sul tuo aspetto?”Tema: pari opportunitàArianna Caruso e Sofia Cantore rispondono alla domanda “Qual è la prima parola che ti viene in mente pensando a parità e pari opportunità?”Puntata 6Tema: sessualità e scelte affettiveAnnamaria Serturini e Rachele Baldi rispondono alla domanda “La sessualità e le scelte affettive sono rispettate nel vostro ambiente?”