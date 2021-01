In pieno lockdown nel corso della prima ondata avevano fatto discutere le foto pubblicata dall'ex fighter UFC Paige VanZant che insieme al compagno aveva riempito il suo profilo instagram di scatti casalinghi compeltamente nuda.



In un'intervista a MMA Morning Kombat la VanZant ha spiegato che non c'era alcun motivo pubblicitario dietro quelle foto anche se questo le ha portata una nuova ondata di popolarità: "Non era affatto una cosa pianificata. Eravamo in quarantena, siamo rimasti a casa per due settimane di fila, ci annoiavamo ed è partito tutto per caso. Ci siamo detti: "Va bene, non possiamo uscire dalla nostra casa e, come fanno i mariti e le mogli, stiamo solo nudi e camminiamo per casa, facendo le nostre cose. Ci siamo divertiti a fare le foto di nudo e cose del genere in quarantena".



Ecco el foto incriminate, e altre della bella Paige nella nostra gallery.