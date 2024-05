La figlia del ministro Giorgetti lascia la FIGC. Può andare all'Inter

15 minuti fa



Un nuovo acquisto per l'Inter dietro alla scrivania. Come scrive il Fatto Quotidiano, i nerazzurri sono interessati a portare in società la figlia del ministro Giorgetti, Marta, che starebbe per lasciare la FIGC per unirsi così al club di Marotta.



Marta Giorgetti lascerà quindi presto la Federazione dove era entrata un paio d’anni fa per uno stage. Qui era stata confermata a tempo determinato e si occupava dell’organizzazione allo stadio delle partite della Nazionale. La scelta della suddetta è stata quindi quella di non rinnovare il contratto in FIGC. Suo padre, Giancarlo, è dal 22 ottobre 2022 ministro dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana nel governo Meloni. Continua ad essere un membro di spicco della Lega, della quale è deputato oltreché vicesegretario federale, In passato è stato segretario del Consiglio dei ministri del governo Conte e ministro dello sviluppo economico del governo Draghi.