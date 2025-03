Getty Images

: per motivi diversi infatti Ssono stati tra i protagonisti del match, che si è chiuso sul 2-1 per i Magpies che vincono così il loro primo trofeo nazionale dopo 70 anni., sin dal primo tempo, nonostante l'ammonizione nel recupero per perdita di tempo:dal suo arrivo nell'estate del 2023 - l'ultimo trofeo per il classe 2000 dallo Scudetto conquistato con il Milan nella stagione 2021-22. Grande stagione per l'italiano, vero perno del centrocampo dei Magpies, che anche nella sfida odierna è riuscito a spiccare per intensità e impatto all'interno del match: per lui già 34 partite giocate in tutte le competizioni dopo il rientro in campo, ufficiale dal 27 agosto 2024.

- Dall'altra parte è stata una serata piacevole, o quantomeno agrodolce, per: il numero 14 dei Reds, ormai in fondo alle rotazioni di Arne Slot,. Sin dal suo ingresso in campo però l’ex Juve ha dimostrato di voler incidere sul risultato, poi riuscendoci e dando un’ultima speranza di rimonta al Liverpool: al quarto minuto di recupero è stato infatti imbeccato da una perfetta verticalizzazione di Elliott ed è riuscito a superare un incolpevole Pope. Marcatura importante a livello personale -- anche se inutile a livello di risultato finale e che difficilmente cambierà qualcosa nella situazione del classe '97 a Liverpool