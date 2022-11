A quasi tre mesi dall’inizio di questo campionato in casa Fiorentina possono esser fatti i primi bilanci, soprattutto paragonando quanto fatto finora all’incredibile cavalcata che permise ai viola di tornare in Europa, anche se nella coppa meno importante, dopo un’astinenza durata tantissimi anni. L’edizione odierna de La Nazione ci tiene a sottolineare come i viola per il momento abbiano totalizzato soltanto, si fa per dire, due punti in meno rispetto allo stessa giornata: nonostante l’avvio non proprio dei migliori, dopo solo 14 giornate i viola sono ancora in linea con i risultati della passata stagione. Il punto adesso è capire qual è l’obiettivo di della squadra di Vincenzo Italiano perchè adesso, con la sosta per il mondiale, è chiaro che le carte si rimescoleranno e che niente sarà più scontato



La nostra Serie A non aveva mai subito uno stop così lungo a stagione in corso, una sosta lunga oltre un mese e mezzo, e con una Fiorentina cosi in forma è veramente un peccato che la sosta arrivi proprio in questo momento: dalla fine di ottobre in poi (2-1 al Basaksehir) ha infilato 5 vittorie consecutive modificando modulo e atteggiamento tattico in campo, dando dimostrazione di essere ancora una squadra viva. Tutto merito di un intenso confronto fra il tecnico e i giocatori ha partorito la modifica del modulo e la ricomparsa della determinazione smarrita da troppi protagonisti: meno eleganza, più concretezza e verticalità, questo è il nuovo mantra di Vincenzo Italiano. E come ultimo esame arriva la delicata sfida di San Siro contro il Milan, dove i viola arriveranno con la testa più libera dopo aver dato finalmente un senso incoraggiante a una stagione che si era partita malissimo.