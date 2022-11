Nelle ultime settimane uno dei giocatori che viene più frequentemente accostato alla Fiorentina di Vincenzo Italiano è sicuramente il trequartista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri. I viola da tempo seguono il gioiello marocchino e adesso, complice anche la situazione finanziaria non eccellente del club blucerchiato, potrebbe diventare più di un semplice obiettivo di mercato. Adesso la Fiorentina, in primis il due Barone-Pradè, sembra essere intenzionato a provare a strappare il suo talento alla concorrenza: e per questo è stato deciso di provare ad inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica da offrire alla Samp.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione la richiesta iniziale dei blucerchiati è abbastanza alta (attorno ai 15 milioni di euro) e per questo i viola sono pronti a mettere sul piatto due pedine pregiate: i primi della lista sono Maleh e Zurkowski, ormai da tempo ai margini del progetto gigliato. Sul polacco è da registrare anche il forte interesse di Torino e Bologna ma è il giocatore, pur di tornare a giocare con regolarità, sembra pronto a tutto pur di cambiare aria. Per convincere i liguri la Fiorentina è pronta a giocarsi anche un’ulteriore carta: come già fatto in passato con Amrabat, i viola sarebbero disposti a lasciare il centrocampista fino a Genova fino al prossimo giugno. Una mossa che potrebbe far scendere ulteriormente il prezzo del suo cartellino.